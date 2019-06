Molbergen: Mann soll seine Frau erstochen haben

Symbolfoto: Bänsch

Molbergen (mab). Ein Beziehungsstreit hat in Molbergen ein tödliches Ende genommen: Wie die MT bereits in der Montagsausgabe (siehe ePaper) exklusiv gemeldet hat, steht ein Molberger unter dringendem Tatverdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Entsprechende Informationen sind am Vormittag von der Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt worden.



Demnach ging am Samstagabend ein Notruf bei der Polizei ein. Angehörige einer 54-Jährigen aus Molbergen fanden diese leblos in ihrer Wohnung liegend. Relativ schnell geriet ein 52-Jähriger aus Molbergen in Tatverdacht. Der mutmaßliche Täter und das Opfer lebten offenbar in einer zerrütteten Ehe und hatten sich bereits getrennt. Die Ehe sollte geschieden werden. Die 54-Jährige hatte die gemeinsame Wohnung verlassen und war in eine eigene Wohnung gezogen. Dort wurde am Samstagabend nun die Leiche der 54-Jährigen entdeckt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-Jährige am Samstag in die Wohnung der Noch-Ehefrau gefahren sein und sie dort erstochen haben. Das erklärte Polizeisprecherin Maren Otten auf Anfrage der MT.



Im Zuge der weiteren Ermittlungen habe sich der Anfangsverdacht erhärtet, erklärte die Polizei am Montag. Der Mann war nicht in der Nähe des Tatortes, als die Beamten eintrafen. Die Ermittler leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Molberger ein. Die Beamten konnten ihn an dessen Wohnanschrift stellen. Wie Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei erklärten, war der Verdächtige am Samstagabend erheblich betrunken. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen.



Aufgrund des dringenden Tatverdachtes beantragte die Staatsanwaltschaft umgehend einen Haftbefehl. Dem wurde bei einer Vorführung vor einem Haftrichter am Cloppenburger Amtsgericht am Sonntagmittag entsprochen. Der 52-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.