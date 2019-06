Sozial und politisch engagierte Schüler

Ausgezeichnet: Claudia Olliges, Anja Böckmann (von links) und Nadine kleine Klausing (4. von rechts) überreichten Tina Dalinger, Jasmin Langlitz, Albina Chochlowa, Lea Jonas, Jana Huber und Fabian Weiser (weiter von links) Urkunden für den Erfolg beim Europäischen Wettbewerb. Es fehlte Ashley Beifus. Foto: Aloys Landwehr

Molbergen (la). „Ihr habt euch im letzten Jahr weiterentwickelt. Ihr seid gewachsen in eurer Persönlichkeit. Einige haben sich durch soziales Engagement ausgezeichnet. Andere sind durch ihre Kreativität aufgefallen", lobte Konrektorin Anja Böckmann die Schüler der Anne-Frank- Schule. In einem feierlichen Rahmen in Beisein der Lehrer, Mitschüler und Eltern überreichte Böckmann zusammen mit ihrer Kollegin Nadine kleine Klausing und der Didaktischen Leiterin der Oberschule, Claudia Olliges, Urkunden an verdiente Schüler. Zudem hat die Leitungscrew zwei Gruppen für ihre Teilnahme am 66. Europäischen Wettbewerb ausgezeichnet.