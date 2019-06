Kräuter und Pop-Art aus eigener Hand

Namensgeberin der Schule: Das Leben der Anne Frank hatten sich diese Fünftklässler als Thema gewählt. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Es ist uns wichtig, den Schülerinnen und Schülern so oft wie möglich die Gelegenheit zu geben, zu entdecken und zu experimentieren – ästhetisch, sportlich, wissenschaftlich, kulturell und sozial. Die Projekte fördern Anstrengungsbereitschaft und Entdeckungsfreude, Erlebnisfähigkeit und Unternehmensgeist, Verantwortungsfühl und Selbstbewusstsein“, erläutert Rektorin Petra Hensen bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Projektzeit der Oberschule der Anne-Frank-Schule Molbergen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.