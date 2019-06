lles neu vor dem Peheimer Pfarrheim

Trist und öde: Der Vorplatz des Pfarrheimes in Peheim soll saniert werden. Landkreis und Kommune unterstützen das Vorhaben. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Der Rat der Gemeinde Molbergen unterstützt das Vorhaben der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, den Vorplatz des Pfarrheims in Peheim zu sanieren und neu zu gestalten. In der jüngsten Ratssitzung im DRK-Bereitschaftsgebäude bewilligten die Ratsmitglieder einstimmig 7375 Euro. Den gleichen Betrag bewilligte auch der Landkreis Cloppenburg. Aus Eigenmitteln will die Kirchengemeinde 11800 Euro investieren. Weitere 2950 Euro sollen durch Eigenleistungen und durch die Initiative der Arbeitsgruppe „Wi packt wat an“ aufgebracht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.