Bastian heimst Westermann-Stimmen ein

Hoffen und bangen: Auch wenn sich früh ein Vorsprung für Witali Bastian abzeichnete, galt für ihn die Divise, das Fell des Bären nicht eher zu verteilen, als bis das Tier erlegt ist. Am Ende war der Jubel groß und die Schlage der Gratulanten lang. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Mit Applaus und Jubel ist Witali Bastian Sonntagabend im Molberger Schützenfestzelt empfangen worden, „als wäre ich der neue Schützenkönig“, freut sich der künftige Bürgermeister über die Resonanz. Witali Bastian freut es besonders, dass er auch aus den Kirchdörfern und Bauerschaften Zustimmung bekommen hat und nicht nur aus dem Hauptort. In „seinem“ Wahllokal Molbergen-Ost (Pfarrheim) holte er 62,91 Prozent, aber auch in Ermke räumte er mit 57,33 Prozent gut ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.