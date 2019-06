Foto: Sandra Hoff

Molbergen (her). Witali Bastian wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Molbergen. In der Stichwahl setzte er sich gegen Imke Märkl von der CDU durch. Bastian holte 2472 Stimmen (59,7 Prozent), 1669 Stimmen gingen an Märkl (40,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,57 Prozent. Mehr zur Wahl lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.