OM-Cup bewegt die ganze Gemeinde

Ruckzuck fertig: Rechtzeitig zum OM-Cup montierten die Molberger Fußballer 99 Schalensitze auf ihrer Tribüne. Foto: Bernd Götting

Von Bernd Götting



Molbergen. „Es ist faszinierend, wie der OM-Cup das Leben und die Gespräche im Dorf verändert“. Andreas Göken lächelt und blickt seine Vereinskollegen an. Thomas Tegeler ist ganz bei ihm: „Wir sind in der Gemeinde in aller Munde, alles spricht über den Cup“. Auch Erwin Budde nickt zustimmend und wagt schon eine Prognose: „Die Wirkung wird noch einige Jahre anhalten“. Alle drei gehören mit vielen anderen zur Projektgruppe und zum Orga-Team des vermutlich größten Fußball-E-Jugendturniers Deutschlands. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

