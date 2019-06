Kinder und Eltern balancieren wie Katzen

Beweglich: Zusammen mit ihrem Nachwuchs mussten auch Eltern oder Verwandte zeigen, wie gut ihre motorischen Fähigkeiten sind. Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer und Sandra Hoff



Molbergen. Balancieren, springen, werfen, fangen oder klettern: klassische Bewegungsabläufe, die jedes Kind aus dem Effeff beherrschen sollte. Doch die Zwischenergebnisse der Langzeitstudie „Momo“ bestätigen das Gegenteil: Kinder bewegen sich eindeutig zu wenig. Das im vergangenen Jahr von der Sportregion Oldenburger Münsterland ins Leben gerufene Programm „Tu-was-Pass“ für Kindertagesstätten und Sportvereine soll Abhilfe schaffen. Rund 70 Jungen und Mädchen haben diesen Pass jetzt erfolgreich absolviert – beim Eltern-Kind-Turnen des Sportvereins Molbergen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.