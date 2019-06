Simone Richter-Thelen traut künftig Paare

Hat ihr Aufgabenfeld erweitert: Simone Richter-Thelen wurde zur Standesbeamtin ernannt. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. So romantisch Hochzeiten auch sind, ohne Bürokratie ist die Ehe nicht rechtskräftig. Um die offizielle Beurkundung kümmern sich Standesbeamte. In der Gemeinde Molbergen übernimmt diesen Job jetzt auch Kämmerin Simone Richter-Thelen. Sie ist die neue Standesbeamtin im Rathaus, „meine Aufgaben als Kämmerin bleiben aber mein Hauptaufgabenbereich“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.