Wahlkampf wird zur Schlammschlacht

Wahlkampf: Die Entscheidung, wer am 1. November in der Gemeinde Molbergen die Nachfolge von Ludger Möller antritt, fällt am 16. Juni bei der Stichwahl. Foto: V. Meyer

Von Sandra Hoff



Molbergen. Der Wahlkampf in Molbergen artet immer mehr in eine Schlammschlacht aus. Nicht aber, weil die Bürgermeisterkandidaten Imke Märkl und Witali Bastian sich gegenseitig attackieren. Nein, inzwischen werden soziale Medien von Molbergern zur Meinungsmache genutzt. Beleidigende Kommentare inklusive. Zudem werden zunehmend Wahlplakate mutwillig zerstört. Seit Bekanntgabe des Ergebnisses beim ersten Wahldurchgang heizt sich die Stimmung im Dorf immer mehr auf.