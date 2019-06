Sprache ist für Schüler kein Problem

Beim Bekanntschaftsspiel lernten sich die Schüler der beiden Schulen besser kennen. Foto: Chantal Dimplewar

Von Aloys Landwehr



Molbergen/Assen. 16 Achtklässler der Anne-Frank-Schule Molbergen waren auf Gegenbesuch in ihrer Partnerschule, der „Christelijken Schoolengemeenschap Vincent van Gogh“ in Assen in der Region Drenthe. Zum inzwischen 23. Mal fuhren Molberger Schüler nach Assen. Sie erwiderten damit den Besuch ihrer jetzigen Gastgeber, die im März in Molbergen zu Gast waren. Nun vertieften sie die bereits geknüpften freundschaftlichen Bande. Seit 1996 besteht die Partnerschaft zwischen beiden Schulen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.