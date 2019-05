Großbetrieb aus Garrel baut in Molbergen

Plant Neubau: Das Unternehmen „G+G Convenience“ aus Garrel, das zur SK Meat mit Sitz im Emsteker Ecopark gehört, will auf 5,2 Hektar in Molbergen eine 26000 Quadratmeter große Produktionsstätte bauen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen/Garrel. Seit Montag steht fest: Den Garreler Großbetrieb „G+G Convenience“, der zur SK Meat mit Sitz im Emsteker Ecopark gehört, zieht es nach Molbergen. Auf MT-Nachfrage bestätigte Molbergens Bürgermeister Ludger Möller: „Wir verkaufen an das Unternehmen ein 5,2 Hektar großes Grundstück.“ Der Hersteller von vorgefertigten Produkten habe nach geeigneten Flächen in den Gemeinden Emstek, Garrel und Molbergen gesucht. „Bei uns sind sie fündig geworden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.