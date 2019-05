Molberger muss vier Jahre ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Molbergen/Oldenburg (ma). Im Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes ist der 41-Jährige Angeklagte aus Molbergen wegen schwerer Brandstiftung durch Unterlassen und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Mordes hatte die Kammer fallen lassen. Wie berichtet, konnte dieser Vorwurf aus rechtlichen Gründen nicht aufrecht erhalten werden.



Den Feststellungen zufolge hatte der Angeklagte am 2. September vorigen Jahres in Molbergen ein Sofa angezündet, das in einem Holzschuppen stand. Das Feuer hatte dann auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.