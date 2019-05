Stichwahl zwischen Märkl und Bastian nötig

Job Westermann (links) gratuliert den beiden Kandidaten Imke Märkl und Witali Bastian zum Erreichen der Stichwahl. Foto: Hoff

Molbergen (sho/mab). Imke Märkl oder Witali Bastian? Bei der Bürgermeisterwahl in Molbergen gehen diese beiden Kandidaten in die Stichwahl am 16. Juni. Weder Job Westermann, Imke Märkl noch Witali Bastian konnten am Wahlsonntag die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Damit gehen die beiden stärksten Kandidaten nun in die zweite Runde. Job Westermann erhielt 1108 Stimmen (25,69 Prozent) und scheidet damit im Rennen um das Rathaus aus. Imke Märkl bekam 1652 Stimmen (38,30 Prozent) und Witali Bastian 1553 Stimmen (36,01 Prozent).



Die Wahlbeteiligung lag bei 65,92 Prozent



Das Ergebnis wurde vorerst mündlich im Rathaus bekannt gegeben. Offenbar gab es technische Probleme bei der Übermittlung der einzelnen Ergebnisse aus den Wahlräumen.



