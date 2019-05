Musikverein sorgt für Festival-Stimmung

Unerhörtes Blasvergnügen: Der Molberger Musikverein plant ein dreitägiges Festival im Juli. Foto: © Musikverein Molbergen

Von Sandra Hoff



Molbergen. Sommer, Sonne, Festival: Der Musikverein Molbergen sorgt vom 5. bis zum 7. Juli für ein „unerhörtes Blasvergnügen“. Geplant ist ein Festival, das nicht nur eine Bühne, sondern viele kleine Bühnen braucht, die über große Teile der Gemeinde Molbergen verteilt sind – und zwar ein ganzes Wochenende lang.



Während das Eröffnungskonzert im Molberger Bürgerpark am Freitag, 5. Juli, noch eher dem klassischen Ansatz eines Konzertes anmutet, steht an den Folgetagen das Thema „Straßenmusik“ eher im Fokus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.