„Dorfsheriff“ in Molbergen freigesprochen

Symbolfoto: Vorwerk

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Amt hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 54-jährigen Polizeibeamten aus der Kreisstadt freigesprochen. Eine junge Mutter aus Molbergen hatte den ehemaligen „Dorfsheriff“ ihres Ortes angezeigt, weil er ihr bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße das Handy entrissen und sie angeblich an der Hand verletzt haben sollte.



Die Staatsanwaltschaft ließ am Donnerstag jedoch die Anklage wegen unauflösbarer Widersprüche in den Aussagen der 26-jährigen Mutter und ihrer jüngeren Schwester fallen. Richter Udo Mathebel schloss sich mit dem Freispruch den erheblichen Zweifeln an, die Strafverteidiger Reinhard Nollmann in einem „Selbstversuch" noch erhärtete.