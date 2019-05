Friedhofskreuz steht wieder an Ort und Stelle

Erstrahlt in neuem Glanz: Steinmetz Heinz Strahl hat die Kreuzigungsgruppe gereinigt und Fehlstellen neu aufgefüllt. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Ein halbes Jahr mussten die Molberger auf ihr mehr als 100 Jahre altes Friedhofskreuz verzichten. Nach einer aufwendigen Renovierung steht es jetzt wieder an seinem Platz. „Der Christuscorpus sowie die beiden Figuren von der Gottesmutter Maria und des Apostels Johannes waren stark von Moos befallen, zudem war Regenwasser in die Spalten eingedrungen, das bei Frost weitere Schäden verursacht hatte. Das Kreuz drohte auseinanderzufallen“, berichtet Uwe Börner, Pfarrer der Molberger Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.