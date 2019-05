Polizei zieht Molberger aus dem Verkehr

Symbolfoto: dpa

Molbergen (mab). Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat einen 30-Jährigen aus Molbergen auf der A1 gestoppt. Der Mann war am Freitagnachmittag in Richtung Osnabrück unterwegs. Den Beamten fiel das Fahrzeuggespann vor ihnen sofort auf. Die erste Vermutung: Der Anhänger war völlig überladen. Tatsächlich brachte eine Wägung die Gewissheit. Die zulässige Last war um 44 Prozent überschritten.



Bei der Kontrolle stellte sich dann auch noch heraus: Der 30-Jährige hätte auch überhaupt nicht den Wagen samt Anhänger steuern dürfen, weil er die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Anders sah es mit dem 67-jährigen Beifahrer aus. Der hätte die passende Fahrerrlaubnis gehabt. Doch aufgrund der Überladung durfte auch er nicht die Fahrt fortsetzen. Das Fahrzeuggespann musste an Ort und Stelle stehenbleiben. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.