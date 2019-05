Kriegerdenkmal muss restauriert werden

Historischer Fund: Der Monumentendienst fand im Turm des Peheimer Kriegerdenkmals fünf Wehrmachtshelme. Fotos: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Das Peheimer Kriegerdenkmal muss aufwendig restauriert werden. „Rund 120000 Euro müssen wir für die Instandsetzung in die Hand nehmen“, sagt Uwe Börner, Pfarrer der Molberger Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Der Monumentendienst hatte das Ehrenmal vor einigen Monat untersucht.



„Vieles ist kaputt und morsch. Es ist viel Feuchtigkeit ins Gebäude gezogen, was wiederum viel Ungeziefer angezogen hat. Das Gebälk fault“, erklärt Börner. Die Restauration klappe aber nur mit vereinten Kräften. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.