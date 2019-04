Neuenlande: Am Ende werden‘s 75 Grundstücke

Symbolbild: dpa

Von Sandra Hoff

Molbergen. Obwohl sein Ruhestand zum Greifen nahe ist, fährt Molbergens Bürgermeister Ludger Möller noch keinen Gang runter. Im Gegenteil. Seine Liste mit Vorhaben, die er weiter vorantreiben will, ist lang. Vor allem das Thema Wohnraumentwicklung in der Gemeinde Molbergen hat bei ihm einen hohen Stellenwert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken sei ungebrochen. „Jede Woche fragen zehn bis 15 junge Familien nach Bauplätzen", sagt Möller. Der Druck auf die Verwaltung sei gegenwärtig enorm und wachse stetig.