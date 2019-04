Millionenprojekt nimmt jetzt Formen an

Erster Spatenstich zum Wohn- und Geschäftshaus am Kreisel in Molbergen

Es kann losgehen: Ludger Möller (von links), Andreas Unnerstall (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Henning Radke (Radke Architekten), Jürgen Fuhler, Norbert Hauptvogel, Jens Diekgerdes (HD Bau Lastrup) und Matthias Hermeling beim symbolischen ersten Spatenstich. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Viel Platz gibt es momentan noch am Kreisel in Molbergen, aber zumindest im Winkel zwischen Cloppenburger Straße und Ermker Straße wird sich dies ab jetzt ändern. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich ist der Startschuss für ein großes Wohn- und Geschäftshaus gegeben worden. Kritiker hat es viele gegeben in den vergangenen Jahren, als der Abriss der Traditionsgaststätte Thole-Vorwerk und weiterer Gebäude diskutiert wurde. Doch Molbergens Bürgermeister Ludger Möller ist froh, ihnen standgehalten zu haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.