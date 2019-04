Firma ehrt Josef Bünnemeyer

Gratulation: Clemens Osterhus junior (von links) und Clemens Osterhus senior überreichten Josef Bünnemeyer Geschenke zum 50-jährigen Dienstjubiläum. Ehefrau Maria Bünnemeyer erhielt einen Blumenstrauß. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Molbergen. Weil die Berufswelt immer flexibler wird, stirbt eine Art von Betriebsfeier langsam aus: das 50-jährige Dienstjubiläum. Josef Bünnemeyer hat es trotzdem geschafft. Seit einem halben Jahrhundert gehört er zum Team der Molberger Firma „Osterhus“. „Das schaffen heute nicht mehr viele“, ist sich Geschäftsführer Clemens Osterhus sicher. In einer kleinen Feierstunde wurden dem Peheimer jetzt Glückwünsche überbracht. Sogar Clemens Osterhus senior war anwesend, um seinem damaligen Schützling zu gratulieren. Zudem hatten die Kollegen das Büro des 65-Jährigen geschmückt.l Mehr dazu esen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

