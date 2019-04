Erster Schlagabtausch um den Chefsessel

Podiumsdiskussion im Gasthaus „Schnieder“: Bürgermeisterkandidaten für Gemeinde Molbergen beziehen Stellung

Podiumsdiskussion: Job Westermann (links), Imke Märkl und Witalia Bastian trafen erstmals zu dritt aufeinander. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Es war das erste Aufeinandertreffen aller drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Molbergen: Imke Märkl (CDU), Job Westermann (parteilos) und Witali Bastian (parteilos) bezogen auf Einladung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Stellung zu entscheidenden Themen. Zunächst sollte es um die Beweggründe ihrer Kandidatur gehen. Etwa 350 Zuhörer waren zu der Veranstaltung ins Ermker Gasthaus „Schnieder“ gekommen, die vom HGV-Vorsitzenden Ludger Drees moderiert wurde. Viele waren schon eine halbe Stunde vor Beginn da, um noch einen Sitzplatz im Saal zu bekommen, etliche mussten stehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.