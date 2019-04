Bedürfnisse von Kindern sind Bastian wichtig

36-Jähriger tritt am 26. Mai bei der Bürgermeisterwahl in Molbergen an

Will Bürgermeister werden: Witali Bastian setzt sich vor allem für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein. Foto: Bastian Von Sandra Hoff



Molbergen. Er hat ein klares Ziel: Witali Bastian will Bürgermeister der Gemeinde Molbergen werden und damit die Nachfolge von Ludger Möller antreten. Dabei habe er sich bewusst für die Parteilosigkeit entschieden, „wenn ich mich einsetze, dann für die ganze Gemeinde“, betont der 36-Jährige. Der Vater von drei Kindern, der seit knapp 26 Jahren in Molbergen lebt, arbeitet als selbstständiger Versicherungsmakler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.