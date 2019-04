Gemeinde feiert Bus-Andacht „fürs Herz“

Fastenmotto „Mit meinem Glauben überspringe ich Grenzen“ wird in St. Johannes Baptist wortwörtlich umgesetzt

Gottesdienst mal anders: Während der Busfahrt wurde die Andacht von Pfarrer Uwe Börner fortgeführt. Foto: Koopmann

Von Sandra Hoff



Molbergen. Es muss sich um einen Tippfehler in den Pfarrnachrichten handeln, da waren sich fast alle Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Molbergen einig. „Bus"-Andacht kann einfach nicht stimmen, es muss Bußandacht heißen. Selbst als jeder einzelne Besucher der Andachten in Peheim und Molbergen am Mittwochabend einen Fahrschein in die Hand gedrückt bekam, wurden sie nicht stutzig.