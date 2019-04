Job Westermann wirft Hut in den Ring

Bürgermeisterkandidat: Job Westermann. Foto: Vorwerk

Molbergen (erk). Da waren es schon drei. Mit Job Westermann wirft der nächste Kandidat seinen Hut in den Ring, wenn im Mai die Bürgermeisterwahl in Molbergen ansteht. „Die Bürger sollen eine Wahl haben und Molbergen braucht einen starken Bürgermeister, der die Gemeinde und die Leute kennt", sagt der 45-Jährige, der als Unabhängiger antritt. Ganz bewusst, denn er will sich neutral gegenüber allen verhalten, wie er im MT-Gespräch betonte.