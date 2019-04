Jede Runde zählt: Kinder machen Meter

Förderverein veranstaltet Sponsorenlauf

Laufen für ein neues Bällebad: Die Kinder hatten sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die pro gelaufene Runde einen Betrag bezahlen mussten. Foto: Josef Stoll

Von Sandra Hoff



Molbergen. Strahlende Gesichter in der Kindertagesstätte St. Johannes Baptist in Molbergen. Die Jungen und Mädchen dürfen sich auf ein neues Bällebad freuen. Zusammengekommen war das benötigte Geld beim jüngsten Sponsorenlauf. Auf der hauseigenen Rennbahn drehten rund 70 Kindergartenkinder und weitere 20 Geschwisterkinder ihre Runden. Bereits im Vorfeld hatte der Nachwuchs Sponsoren, meist Eltern, Großeltern oder Verwandte, gesucht – und gefunden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

