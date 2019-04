Witali Bastian. Foto: Bastian

Von Sandra Hoff



Molbergen. Jetzt steht der zweite Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 26. Mai in Molbergen fest: Witali Bastian wird antreten. Er geht als unabhängiger Kandidat ins Rennen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.