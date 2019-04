Seit 40 Jahren fährt Tellmann Kompost ab

Heimatverein ehrt ehrenamtliches Engagement

Ein Präsentkorb für 40-jähriges Engagement: Clemens Westendorf, Rita von Höfen, Jutta Frieden und Hans Mählmann (von links) dankten Georg Tellmann (2. von links) für seinen Einsatz.Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Seit mehr als 40 Jahren sorgt Georg Tellmann ehrenamtlich dafür, dass der Kompost, der auf dem hiesigen Friedhof anfällt, mehrmals im Jahr abgefahren wird. Für seinen Einsatz wurde er jetzt auf der Generalversammlung des Heimatvereins Peheim mit einem großen Präsentkorb geehrt. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Jutta Frieden als Vize-Vorsitzende und Hans Mählmann als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt.