„Schrand ist Motor des SV Molbergen“

Ein wahrer Fan: Vorsitzender Martin Schrand (rechts) stattete Bürgermeister Ludger Möller zum Abschied mit Schal und Mützen aus. Foto: Möller

Von Bernd Götting



Molbergen. Mit 1,23 Millionen Euro bilanzierte Vorsitzender und Kassenwart Martin Schrand die Gesamtkosten des im vergangenen Jahr eingeweihten Molberger Sportparks. Geplant waren 2013 rund 1,1 Millionen. Dennoch hat der Verein im vergangenen Jahr ein leichtes Plus erwirtschaften können. Deshalb fiel es den Kassenprüfern auch nicht schwer, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

