Molbergerin lässt sich Chip implantieren

Datenübertragung: Mit dem Chip kann Diana Schlee ihre Visitenkarte auf NFC-fähige Smartphones senden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Es war vor allem der Zufall, der aus Diana Schlee vor knapp einem Jahr einen Cyborg (Mischung aus Mensch und Maschine) machte. Die Molbergerin war im Juni 2018 zu Gast auf einer Konferenz in Münster, als sie auf Dr. Patrick Kramer traf. Kramer hielt einen Vortrag zum Thema „Chips als Implantate". Er ging darauf ein, wie der Mikrochip die Visitenkarte ersetzen, den Schlüssel sowie Identitätsausweise oder Zahlungsmittel überflüssig machen soll. Seine Präsentation sei spannend, aber irgendwie auch skurril gewesen, erinnert sich die 31-Jährige. Trotz ihres Misstrauens hob sie ihren Arm, als er während seines Workshops nach Freiwilligen suchte, die sich einen Chip implantieren lassen wollten. Spontan erklärte sie sich bereit, sich das elektronische Bauteil injizieren zu lassen.