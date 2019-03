Kinder sind ganz verliebt in Berta und Rosalie

Fütterung: Anna Schillmöller hält Rosalie fest, während Lisa (5) dem Kaninchen eine Möhre hinhält und Amelie (3) das Tier mit Salatblättern versorgt. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Die Kindertagesstätte St. Johannes Baptist hat tierischen Zuwachs bekommen. Berta und Rosalie, zwei Kaninchen, sind die neuen Lieblinge der Kinder. Wenn sie in ihrem Stall in der Nähe des Spielplatzes keine Kuschelecke hätten, in die sie sich zurückziehen könnten, würden die Mädchen und Jungen sie im Kindergarten wohl rund um die Uhr knuddeln, ihnen über das flauschige dunkle Fell streicheln und die Ohren langziehen. „Aber“, so Kita-Leiterin Elsbeth Koopmann, „die Kinder müssen auch lernen, dass Tiere Rückzugsräume brauchen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.