Vor Gericht: Versuchter Mord in Molbergen

Symbolfoto: dpa

Molbergen/Oldenburg (ma). Wegen versuchten Mordes, besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Donnerstag ein 41 Jahre alter Mann aus Molbergen vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 2. September vorigen Jahres in Molbergen versucht zu haben, seine Ex-Frau verbrennen zu lassen. Dazu hatte er einen an ein Wohnhaus angrenzenden Holzschuppen in Brand gesetzt. Das Feuer hatte erwartungsgemäß auf das Wohnhaus,wo die Frau wohnte, übergegriffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

