Schüler lernen Familienleben kennen

Austauschprogramm bei der Anne-Frank-Schule in Molbergen

Konzentriert bei der Sache: Die Schüler mischen die Zutaten für die Schokolade-Muffins. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Unsere Gäste sollen ein Bild vom Alltagsleben in Deutschland bekommen. Eines der wichtigsten Ziele dieses Austausches ist es, dass die Schüler erfahren, wie das Familienleben im Ausland abläuft", erläutern die Molberger Lehrerinnen Chantal Dimplewar und Sabrina Böhmer, Derzeit findet der Austausch der Anne-Frank-Schule Molbergen mit der „Christelijken Schoolengemeenschap Vincent van Gogh" in Assen in der Region Drenthe statt.