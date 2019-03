Märkl soll im November auf Möller folgen

Glücklich: Imke Märkl holte die meisten Stimmen bei der Urwahl des CDU-Gemeindeverbands Molbergen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Die Spekulationen sind beendet, Molbergens CDU hat sich festgelegt: Imke Märkl aus Bramsche soll für die Christdemokraten bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai antreten und ab 1. November erste Bürgermeisterin im Landkreis Cloppenburg werden.



Für die 56-jährige Gymnasiallehrerin „ist das Bürgermeisteramt eine Medaille mit zwei Seiten. Verwaltung und Politik“. Sie bringe beides mit, wisse aber auch um die Experten, die im Molberger Rathaus säßen und gute Arbeit leisteten. Sie erklärte, bei ihrer ersten Vorstellungsrunde Ende Februar missverstanden worden zu sein. Sie werde selbstverständlich nach Molbergen ziehen, um ihrer Verantwortung als Bürgermeisterin mit 100 Prozent nachkommen zu können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.