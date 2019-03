Molbergen: CDU nominiert Imke Märkl

Setzte sich bei der Stichwahl durch: Die CDU Molbergen zieht mit Imke Märkl (zweite von rechts) in den Bürgermeisterwahlkampf. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Die CDU Molbergen zieht mit Imke Märkl in den Bürgermeisterwahlkampf. Die 56-jährige Gymnasiallehrerin setzte sich Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung gegen zwei Mitbewerber durch. Der Verwaltungsbeamte Stefan Beumker und der Jurist Eike Sven Fischer hatten das Nachsehen. Im ersten Wahlgang errang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Im zweiten Wahlgang setzte sich Märkl dann mit 64 zu 45 der abgegebenen Stimmen klar von Eike Sven Fischer ab.



110 CDU-Mitglieder beteiligten sich an der Urwahl. Bei der Stichwahl gab es 109 gültige Stimmen und eine Enthaltung. Bislang tritt Märkl bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai noch ohne Gegenkandidaten an.

