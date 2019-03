Mehr Geld für Verantwortliche der Feuerwehr

Symbolfoto: Bänsch

Von Sandra Hoff



Molbergen. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhalten die Molberger Ratsmitglieder künftig 40 statt 25 Euro pro Sitzung. Basis dafür ist die Aufwandsentschädigungssatzung. Diese wird erstmals seit 2008 erhöht. „Wir orientieren uns dabei an den Werten umliegender Kommunen vergleichbarer Größenordnung“, machte Gemeindeoberrat Andreas Unnerstall deutlich.



Mehr Geld gibt es auch für Personen, die wichtige Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehren ausüben. Zwar ist deren Engagement grundsätzlich ehrenamtlich, die Gemeinde zahlt ihnen aber eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe nun ebenfalls angepasst wird.