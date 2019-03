Kinder können bald wieder klettern

Neuer Spielplatz wird angelegt: Im Frühjahr werden die Dwergter Kinder wieder klettern, turnen und schaukeln können. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Gute Nachrichten für Dwergter Familien: Die Gemeinde steckt 35000 Euro in die Neuanlegung des Spielplatzes an der Straße Zum Dwergter Meer, direkt gegenüber des Jugendheims. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden.



Hintergrund: Die Dorfgemeinschaft Dwergte hatte bereits im April vergangenen Jahres einen Antrag auf Bezuschussung verschiedener Sanierungsmaßnahmen am Spielplatz, dem Jugendheim und der Kapelle in Dwergte sowie auf Unterstützung bei regelmäßigen Pflegearbeiten gestellt. Zusammen beträgt der Investitionsbedarf etwa 96000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Molbergen:

06.03.2019 | Molbergen verabschiedet Rekordhaushalt