Molbergen verabschiedet Rekordhaushalt

Haushalt in Molbergen verabschiedet: 2,9 Millionen Euro fließen in Straßenbaumaßnahmen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Von einem „absoluten Rekordhaushalt“ sprach Bürgermeister Ludge Möller, nachdem Kämmerin Simone Richter-Thelen dem Molberger Gemeinderat das Zahlenwerk vorgestellt hatte. Mit 20 Millionen Euro Gesamtvolumen ist der Etat hoch wie nie. Der Investitionsanteil mit knapp zehn Millionen Euro ebenso – dafür nimmt Molbergen auch 2,9 Millionen Euro an Krediten auf. Den Haushaltsplan verabschiedete der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich, lediglich Theo Bruns (Bürgerbündnis/SPD) enthielt sich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.