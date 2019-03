Ohne Zahlen läuft in der Welt gar nichts

Inmitten der Kinder: Zahlenteufel Zacharias versucht sein junges Publikum davon zu überzeugen, dass die Welt keine Zahlen braucht. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Er tanzt, er lacht, er klatscht, er rennt durch die Reihen und freut sich seines Lebens. Nur eins kann er nicht ausstehen: Zahlen. Zacharias, der kleine Zahlenteufel, versucht seit Ewigkeiten, die Zahlen aus der Welt zu verbannen. Bisher mit mittelmäßigem Erfolg. Jetzt versuchte er sein Glück bei den Jungen und Mädchen der Grundschulen Molbergen und Peheim, die großen Spaß mit der „Nimmerland Theaterproduktion“ hatten. Auf dem Spielplan standen zwei Vorführungen des lustigen und lehrreichen Stücks für die Klassen eins und zwei sowie für die Klassen drei und vier. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.