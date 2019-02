Molbergen: SPD wartet Kandidatenkür ab

Symbolfoto: dpa

Molbergen (erk). Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Molbergen wird der Ton langsam schärfer. In einer Pressemitteilung der Molberger SPD wird die Kandidatenfindung der CDU kritisch beäugt. „Was die Konservativen bislang präsentiert haben, überzeugt uns jedenfalls nicht“, schreibt Marcel Niemann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Molbergen. Die Sozialdemokraten selber würden sich sowohl personell als auch thematisch in intensiven Vorbereitungen befinden, heißt es weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.