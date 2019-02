Eineinhalb Jahre: Schüler ziehen in Container

Bauwillig: Petra Hensen, Nadine kleine Klausing und Anja Böckmann (von links) leiten die Anne-Frank-Schule in Molbergen. Foto/Archiv: Meyer

Von Sandra Hoff



Molbergen. 4,2 Millionen Euro will die Gemeinde Molbergen in die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Anne-Frank-Schule stecken. Die Verwaltung rechnet allerdings mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus der Kreisschulbaukasse – verteilt auf zwei Jahre. Das festgesetzte Budget zu sprengen, komme nicht infrage, betonte Bürgermeister Ludger Möller auf der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. „4,2 Millionen Euro müssen wir halten, sonst müssen wir an anderer Stelle sparen, und das geht nicht."