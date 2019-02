Ring frei: Kandidaten auf dem Prüfstand

Vorstellungsrunde: Imke Märkl, Eike Sven Fischer (Mitte) und Stefan Beumker wollen bei der Bürgermeisterwahl antreten. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Wer ergattert das CDU-Ticket? Mit der Kandidatenvorstellung im Gasthaus Schnieder in Ermke ist die Bürgermeisterwahl in Molbergen in eine entscheidende Phase gegangen. Wie berichtet, stehen drei Bewerber zur Wahl, die sich jetzt den Fragen von etwa 160 CDU-Mitgliedern stellten. So unterschiedlich die Vorträge von Stefan Beumker, Imke Märkl und Eike Sven Fischer auch waren, die Schlagworte von A wie Arbeitsplätze bis Z wie Zuschüsse fielen bei allen dreien. Auch Begriffe wie Präsenz, Transparenz und Bürgernähe hatten sie sich auf die Fahne geschrieben. Was genau die drei Kandidaten zu sagen hatten, lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.