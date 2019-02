Neubau der „Arche“ ist fest im Zeitplan

Legten selber Hand an: Eine bunte Richtkrone haben die Kinder für ihr neues Domizil gebastelt und daran die Wünsche für die Ausstattung gebunden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Keinen Zweifel hat Molbergens Bürgermeister Ludger Möller, dass der Zeitplan für den neuen Kindergarten eingehalten wird. Selbst bei den widrigsten Bedingungen seien die Arbeiter in den zurückliegenden Wochen und Monaten auf dem Bau gewesen, um die Arche zu errichten. Nun ist auch der Dachstuhl gerichtet, was am Freitag mit einem kleinen Fest gefeiert wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.