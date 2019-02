Märkl will Beruf und Berufung verbinden

Stellt sich am 7. März zur Wahl: Imke Märkl will für die Molberger CDU bei der Bürgermeisterwahl antreten. Dafür muss sie zunächst die Mitglieder von sich überzeugen. Foto: Märkl

Von Sandra Hoff



Molbergen. Als sie die Ausschreibung im Internet entdeckte, „hat es gleich gekribbelt“, sagt Imke Märkl. Sogleich sei sie nach Molbergen gefahren, um erste Eindrücke zu sammeln und für sich die Frage zu beantworten: Könnte das passen? „Noch am selben Tag habe ich meine Bewerbung abgeschickt.“ Mit Erfolg. Jetzt ist sie eine von drei Kandidaten, die der CDU-Gemeindeverband für eine Urwahl nominiert hat.



Auch wenn sie an ihrem derzeitigen Job hängt, – die 55-Jährige ist Politik-, Deutsch- und Sportlehrerin an der Ursulaschule in Osnabrück – sieht sie in Molbergen die Chance, „Beruf und Berufung zu verbinden“. Für sie sei der Posten eine Herausforderung, die „ich wirklich gerne annehmen möchte“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.