Beumker will mit großem Netzwerk punkten

Stellt sich am 7. März zur Wahl: Stefan Beumker will für die Molberger CDU bei der Bürgermeisterwahl antreten. Dafür muss er zunächst die Mitglieder von sich überzeugen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Noch Verwaltungsbeamter bei der Stadt Löningen, bald Chef im Molberger Rathaus? Das jedenfalls strebt Stefan Beumker an. Er ist einer von drei Bewerbern, die sich das CDU-Ticket schnappen und am 26. Mai bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Molbergen antreten wollen.



Politik in der CDU ist für den 47-jährigen Diplom-Verwaltungswirt (FH), der mit seiner Frau in Löningen lebt, noch Neuland. Erst kürzlich ist er in die CDU eingetreten. In seinem Heimatort ist er aber bereits seit vielen Jahren auf vielfältige Art und Weise engagiert. Verwaltung hat Beumker, Vater von zwei erwachsenen Stiefkindern, „von der Pike auf gelernt“. Seit fast 30 Jahren ist er im öffentlichen Dienst tätig. Mehr dazu

