Kein Nachwuchs: Missionskreis löst sich auf

Die Molberger Gruppe hatte in rund 40 Jahren weit über 150000 Euro für die Missionsarbeit und gute Zwecke erlöst

Ein letztes Treffen: Pfarrer Uwe Börner (hinten rechts) bedankte sich beim Missionskreis der Senioren mit einer Rose für das Engagement und das Gute, das die Teilnehmer in über 40 Jahren geleistet hatten.Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



„Wir möchten euch Danke sagen für das Gute, dass ihr den Menschen getan habt. Ihr habt über den Tellerrand hinausgeblickt und an die gedacht, denen es nicht so gut geht. Kaum eine Gruppe hat über eine so lange Zeit so viel Gutes getan", lobte Molbergens Pfarrer Uwe Börner. Die 26 Mitglieder des Missionskreises der Senioren hatten sich zum letzten Mal zu einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist getroffen, um anschließend bei einem Kaffeetrinken im Pfarrhaus endgültig die Gruppe aufzulösen.