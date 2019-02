Bürgermeisterkandidatur: CDU hat die Wahl

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Molbergen. Wer tritt ab November in die Fußstapfen von Molbergens Bürgermeister Ludger Möller? Für die CDU Molbergen kommen drei Kandidaten in Frage. Ihren Hut in den Ring werfen Stefan Beumker, Imke Märkl und Eike Fischer. „Es gab eine beachtliche Zahl an Anfragen und Rückfragen auf unsere Ausschreibung“, erklärte Molbergens CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Dr. Sebastian Vaske. Hieraus hätten sich neun intensive Gespräche ergeben, in denen die Findungskommission des CDU Gemeindeverbandes Molbergen die Bewerbungsmotivation und die fachlichen sowie die politischen Kompetenzen der Interessierten eingeordnet hätte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.