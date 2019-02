Näh-Treff als Anlaufstelle zum Klönen

Anlaufstelle: Natalie Heinke (Dritte von links) erhält für ihr Projekt „Nahtstelle“ Unterstützung von Pfarrer Uwe Börner und den Kindergarten-Leiterinnen Christiane Willen (von links), Karin Möhlenkamp, Margret Klünemann und Elsbeth Koopmann. Foto: Landwehr

Molbergen (la). „Als Mutter von zwei Jungen merke ich täglich, dass an der Kleidung der Kinder oder auch an meiner etwas repariert oder geändert werden muss“, erzählt Natalie Heinke aus Ermke. Mit ihrem Projekt „Nahtstelle“ möchte die angehende Schneidermeisterin eine Anlaufstelle schaffen, in der Menschen – ob jung oder alt, Mann oder Frau – in einer Gruppe unter fachlicher Anleitung kleine Reparaturen vornehmen können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.