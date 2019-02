Wenn Tote plötzlich wieder auferstehen

Die Theatergruppe des BC Ermke: Theo Böhmker und Mechthild Bregen (im Bilderrahmen), Job Westermann (stehend von links), Leona Migura, Stefan Bregen, Petra Fennen, Petra Stolte (sitzend von links), Andreas Gerwels, Regisseur Alfons Brüggehagen und Birgit Fennen-Böhmker Es fehlt: Alina Spieker. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. Das Bühnenbild ist fertig, Regisseur Alfons Brüggehagen hat die Rollen verteilt und die Ermker Laienschauspieler proben fleißig für die Aufführung der plattdeutschen Komödie „Koorngeist“ im Saal Schnieder in Ermke. In diesem Jahr will die Theatergruppe mit dem Vierakter des Pfälzer Autors Andreas Heck (von Wolfgang Binder ins Plattdeutsche übersetzt) die Lachmuskeln der Besucher strapazieren. Zudem wollen sie mit dem Frühstückstheater am Sonntag, 17. März, etwas Neues probieren - was genau, das lesen Sie in der Ausgabe 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.